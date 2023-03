Wallis : l'internat du lycée fermé jusqu'à nouvel ordre

Partager :

Les internes du lycée de Wallis et Futuna sont chez leurs correspondants depuis le mercredi 8 mars. En cause, une inondation suite aux pluies des derniers jours. En attendant les travaux, les bâtiments des filles et des garçons sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

L'internat du lycée est fermé jusqu'à nouvel ordre depuis le mercredi 8 mars. A la suite des grosses pluies de ces derniers jours, les bâtiments ont été inondés. Les internes ont du sortir chez leurs correspondants. Depuis, ils ne peuvent plus rentrer à l'internat, tant que les travaux de réfection ne sont pas terminés. Le reportage de Mélodie Sione et Sofia Hoatau. ©Wallis Depuis la fermeture de l'internat, les parents d'élèves de Futuna sont inquiets. L'association des parents d'élèves de Sigave ont tenu une réunion vendredi afin de trouver une solution. Ils ont prévu de "faire une demande à l'évêque du diocèse pour voir s'il y a possibilité d'héberger les internes futuniens du lycée dans les internats de Lano et Sofala en attendant que les travaux soient faits. Si jamais, après les deux semaines de vacances d'avril, les travaux ne sont pas terminés, ils vont garder leurs enfants." Selon la présidente de l'association des parents d'élèves de Alo : "Avec le président de l'association des parents d'élèves de Sigave, nous allons essayer de travailler ensemble, de collaborer afin de trouver des solutions pour venir en aide à ces élèves … Avec le président de l'association de Sigave, nous venons de décider que nous allons faire un courrier ensemble, nous allons l'adresser à nos élus afin qu'ils essaient de trouver une solution pour les correspondants. Nous allons demander si c'est possible une subvention à l'assemblée territoriale pour venir en aide aux correspondants pendant la période où ils prennent en charge les enfants." Les deux associations des parents d'élèves de Alo et Sigave profiteront de la mission des élus à Futuna pour leur remettre leur courrier demain mardi 14 mars.

