Wallis : La fonction publique territoriale à l'ordre du jour de la session budgétaire

Après le renouvellement du bureau de l'assemblée territoriale, les travaux de la session budgétaire ont repris ce mercredi 02 décembre. Ce jeudi 03 décembre, le dossier sur la fonction publique territoriale était à l'ordre du jour.

Fatima Maniulua •

La fonction publique territoriale verra bien le jour à Wallis et Futuna après des décennies en suspens. Le voeu a été formulé par les élus du territoire ce jeudi 03 décembre lors des travaux de la session budgétaire.Les grévistes FO et SACE attendent les décisions. Les négociations ont abouti dernièrement à un calendrier fixé à juin 2021 pour une mise en forme du document et surtout sur la question de son financement.Le reportage de Seilala Vili et Sofia Hoatau.