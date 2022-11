Wallis : le club Kiwanis récolte plus de deux millions de francs pour l'arbre de Noël des enfants handicapés

Afin que les enfants malades et handicapés du fenua puissent avoir un arbre de Noël, le club Kiwanis a organisé une récolte de fonds ce dimanche 6 novembre. Et rien de mieux qu'un bingo! Le club a récolté plus de deux millions de francs.

WF la 1ère •

Plus de deux millions de francs, c'est la somme récoltée par le club Kiwanis de Wallis ce dimanche 6 novembre. Le club a en effet organisé un bingo au fale fono de Mata'Utu, qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes. Ces fonds serviront à financer l'arbre de Noël des enfants malades et handicapés du fenua. Le reportage de Stéphane Ratinaud et Lagimaina Hoatau. ©Wallis Pour rappel, le club a été mis en place à Wallis au mois d'août. Son principal objectif est d'aider les enfants dans le besoin et les personnes âgées.

