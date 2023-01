Wallis : le premier bébé de l'année 2023 est né le 1er janvier à 00h50

Le premier bébé de l'année de Wallis et Futuna est une petite fille. Elle a poussé ses premiers cris 50 minutes après les douze coups de minuit ce 1er janvier 2023 à la maternité de Sia.

WF la 1ère •

A la naissance, sa maman n'avait pas encore de prénom. C'est une petite fille et elle est le premier bébé de l'année 2023 de Wallis et Futuna. Elle a pointé le petit bout de son nez ce 1er janvier 50 minutes après les douze coups de minuit, avec un peu plus de 3,5 kg. Ce petit bout de chou est la deuxième de la famille. Le reportage de Leone Vaitanoa et Sofia Hoatau.