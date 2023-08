Wallis : le village de Te'esi relance l'animation de proximité pour fédérer les jeunes

Dans le village de Te'esi dans le sud de Wallis, diverses activités sont proposées pour la jeunesse. Le volley-ball été relancé depuis deux semaines. Un projet du village pour relancer l’animation de proximité afin de fédérer les jeunes du district.

WF la 1ère •

C’est une image assez rare de nos jours, surtout le dimanche, la jeunesse autour d’un sport de loisir. Au village de Te'esi, c’est le volley-ball.

Sans surprise, il bat son plein. Sur le terrain de jeu, des jeunes du district.

Les dimanches, je viens à Te'esi pour jouer au volley. C'est un long trajet mais je préfère venir ici car je sais qu'il y a du monde, et en plus, dans mon village, c'est rare maintenant de se retrouver pour jouer au volley-ball. Kalepo, jeune de Utufua

C'est bien parce qu'il y a du monde, on peut se faire des amis et on peut participer aux inter-villages. On s'améliore aussi au volley et on s'occupe pendant les vacances Maïre

Les enfants et les parents sont de la partie. Le projet du village a pour but de relancer l’animation de proximité. Ça tombe bien, ils sont encadrés par une joueuse professionnelle de volley Ball du fenua qui évolue en nationale 2 en France.

Honnêtement, j'ai une jeunesse intéressée et très motivée. C'est vrai que je suis sur le territoire depuis peu et voilà, je voulais m'intéresser sportivement à ce qui se faisait au village, et je vos qu'il y a énormément de choses possibles à faire et aussi de potentiels surtout sur le territoire. Ca fait deux trois jours et je trouve qu'ils sont motivés et qu'ils ont envie d'apprendre. Malia Viane Tauota

Lancé il y a deux semaines avec le volley ball, le projet propose de l’information, du soutien et des animations. Le tout pour accompagner au mieux la jeunesse vers l’insertion professionnelle. Et A ce jour, le Volley-ball a déjà réuni plus d’une trentaine de jeunes des villages autour de Teesi.

Pelenato Tauota, initiateur du projet, était l'invité des journaux radio vision de ce dimanche 20 août.