Wallis : plus de 60 confirmands ce dimanche dans la paroisse de Hahake

La paroisse de Hahake a ouvert ce dimanche 11 septembre la saison des confirmations à Wallis. Plus d'une soixantaine de jeunes garçons et filles ont reçu des mains de l'évêque du diocèse l'onction du saint chrême.

WF la 1ère •

Coup d'envoi de la saison des confirmations à Wallis! Ce dimanche 11 septembre, plus d'une soixantaine de jeunes garçons et filles ont reçu des mains de l'évêque du diocèse monseigneur Sionepoe, l'onction du saint-chrême. La cérémonie s'est déroulée à la cathédrale à Mata'Utu. Une cérémonie qui a duré plus de deux heures, rassemblant les autorités, parrains et marraines autour des confirmands.