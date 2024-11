Wallis : Une tonne de fret acheminée par l'avion militaire depuis la Nouvelle-Calédonie

Une tonne de fret a été acheminée ce mercredi 27 novembre par le CASA depuis la Nouvelle-Calédonie. La préfecture a profité d'une mission de l'armée à Wallis et Futuna pour faire parvenir 10m3 de colis bloqués depuis des semaines.

WF la 1ère •

Une bonne nouvelle pour les wallisiens et futuniens ! 600 colis sont arrivés ce mercredi soir 27 novembre avec le CASA de l'armée, soit une tonne de fret depuis la Nouvelle-Calédonie. Un fret en souffrance depuis plusieurs semaines. La préfecture a saisi l'occasion d'un déplacement de l'armée pour des opérations sur le fenua pour faire parvenir les colis bloqués en Nouvelle-Calédonie. Les explications de Christophe Coelho, chef des services du cabinet du préfet. Il est au micro de Gwenaëlle GOHE et Sofia HOATAU.

©Wallis

Cette situation a été dénoncée par la fédération patronale la semaine dernière. Ce retard de livraison commençait à se faire ressentir dans certains commerces. Le reportage de Mirna Kilama.

©Wallis

Ce retard du fret est dû à la suppression du troisième vol commercial entre le territoire et la Calédonie depuis les émeutes qui ont touché le Caillou en mai dernier. À chaque rotation, la compagnie priorise le fret médical. Les explications de Frédéric Noiré, directeur de Aircalin à Wallis et Futuna, interrogé par Mirna Kilama et Leone Vaitanoa.