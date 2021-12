Wallis : visite des élèves des classes CM1 CM2 de l'école Logolelei aux personnes âgées

La magie de Noël s'opère déjà à Wallis. Avant la fin des cours, les élèves des classes de cours moyen première et deuxième année ont rendu visite aux personnes âgées des alentours de l'école. Une occasion pour leur remettre des cadeaux avant la Noël.

Fatima Maniulua •

A l'approche de la fête de Noël, on n'hésite pas à faire plaisir aux personnes chères. Certains organisent des soirées pour les personnes âgées, d'autres préfèrent leur rendre visite à domicile. C'est le cas des élèves des classes de cours moyen première et deuxième année de l'école Logolelei située dans le Sud de Wallis. Les petits écoliers, accompagnés de leurs enseignants se sont rendus chez les personnes âgées des alentours de l'école pour les rencontrer mais aussi afin de leur remettre des dons (des produits de première nécessité) avant la Noël. Le reportage de Ana Vakalepu et Mirna Kilama.