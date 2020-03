Coronavirus : renforcement du contrôle à l'aéroport de Hihifo

Le dispositif de contrôle à l'aéroport de Hihifo a été renforcé ce samedi matin lors de l'arrivée du vol de la Nouvelle-Calédonie. Le salon d'accueil VIP a été transformé en salle d’isolement au cas où un passager présenterait des signes de contamination.

Fatima Maniulua •

Face à la vitesse de propagation du coronavirus, le dispositif de contrôle à l'aéroport de Hihifo, une des portes d'entrée du virus sur le territoire, a été renforcé ce samedi lors de l'arrivée du vol de la Nouvelle Calédonie.Les agents du service prévention santé étaient sur place. Le salon d'accueil VIP a été transformé en salle d’isolement pour placer les passagers montrant des signes quelconques d’éventuelle contamination en quarantaine en attendant les tests médicaux. Le secrétaire général, la commandante et les gendarmes étaient présents pour s’assurer du bon déroulement de l’opération.Le reportage de Marie-Jo Iloai et Leone VaitanoaEn France, la barre des 1000 malades est franchie et le nombre de décès est porté à 19.L'épidémie touche 96 pays, les plus touchés sont la Chine, l'Italie, l'Allemagne et le l'Espagne.Plus de 106 000 personnes ont été contaminées et près de 3 600 personnes sont décédées.