Décrochage scolaire : une école à la maison

Alors que les 1 401 élèves du secondaire ont fait leur rentrée le 25 mai, les 1 400 et quelques élèves du primaire doivent quant à eux attendre encore un mois avant de reprendre les cours le 21 juin. Quand les enfants se relâchent et ne veulent plus rien faire, il faut leur redonner l'envie d'apprendre. Tenir le rôle d'enseignante à la maison est devenu le quotidien de Rozette Yssouf depuis des semaines. Psychologue clinicienne, elle a créé l'école du bonheur pour son fils et ainsi éviter un relâchement au niveau de la continuité pédagogique. En plus de son fils, elle accueille aussi trois garçons de son voisinage. Le reportage de Paula Semoa et Mélodie Sione.