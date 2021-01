Environnement: 3 tonnes de déchets ramassées en une matinée par le mouvement des Focolari

Telesia Vaivaikava •

Rassemblement à la grotte de Vailupe à 7h pour un petit déjeuner avant d'enfiler les gants, de prendre les sacs poubelle et partir pour un peu plus de trois heures de marche et de ramassages de détritus en tout genre.

Ils ne sont qu’une petite trentaine ce matin à avoir répondu à l’appel d’Eva Pelletier et du mouvement Maria Poli. C’est à Haafuasia, dans le district centre de Hahake que le rassemblement se fait, dans le lieu-dit Vailupe.

4 groupes sont formés après le petit déjeuner, pas une dizaine de personnes par groupe mais ils ont la tâche d’arpenter le littoral des villages de Ha’afuasia et de Falaleu.

Ce qui peut sembler être une marche de santé ne l’est pas tout à fait !

Le littoral du village de Ha’afuasia est difficilement accessible, les équipes doivent ramasser et stocker les ordures à des endroits ou des bateaux de vakala viendront les acheminer devant la chapelle de Falaleu pour la pesée !

Une route passe par le littoral du village de Falaleu ce qui explique sans doute les déchets de toutes sortes qui sont trouvés et ramassés.

Chargement des ordures à la base de rassemblement • ©WallisFutunala1ère

Bilan de la matinée, 3 tonnes de déchets qui ont été acheminés tout de suite au centre d’enfouissement technique de Vailepo.

Retour en images avec ce reportage de Vetea Lutuitefuka et Mirna Kilama :