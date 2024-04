Le sanctuaire de Poi, une terre d'accueil pour les pèlerins

On l'appelle souvent "la petite Lourdes du Pacifique", la basilique de Poi à Futuna est pour le moment le seul lieu de martyre en Océanie.

Depuis la mort de St Pierre Chanel le 28 avril 1841, le lieu revêt une aura particulière pour les catholiques. Chaque année, pour l'anniversaire du martyre, des centaines de pèlerins affluent depuis l'île soeur de Wallis mais aussi du monde entier.

Cette année 2024, près d'une centaine de pèlerins sont accueillis au sanctuaire de Poi. Des délégations venues de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie mais aussi de France hexagonale.

C'était un défi que je me suis lancé. Il faut que je voie Futuna. Ca me rappelle un peu chez nous aux Marquises.

Pour accueillir ces pèlerins, la paroisse de Alo met à disposition des logements directement au pied de la basilique.

Chaque jour, les habitants se relaient pour entretenir les lieux et surtout organiser les repas des visiteurs.

Si on nous dit de cuisiner encore pour demain et après-demain, on est partants! Ca nous tient à coeur parce-qu'on prend ça comme des offrandes.