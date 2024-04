Santé : manque de structure d'accompagnement pour les enfants

La classe ULIS, unité local pour l'inclusion scolaire est un véritable atout pour les enfants du fénua atteint d'handicaps souffrant de trouble cognitive, mentale, visuel;, auditif ou encore de motricité. Mais le manque de structure adaptés sur le territoire restreint leur champ d'action. Des spécialistes viennent régulièrement procéder à des suivis mais cela ne suffit pas.

Autiste, enfant hyperactif, ou atteint de troubles de l'apprentissage ... On entend souvent dire, A TORD, que c'est la même chose...Ces enfants ont en commun des troubles du développement neurologique. Un enfant peut par exemple rencontrer des difficultés d'apprentissage en tout genre et ne pas être autiste. Le diagnostic est important pour bien accompagner l'enfant. Sur le territoire, une classe ULIS, unité locale pour l'inclusion scolaire a été créée pour tenter d'accompagner au mieux ces enfants dans leur apprentissage.

Une réalité vécue avec beaucoup d’amour par les familles mais aussi parfois avec de réelles difficultés.

La cause : peu ou pas de structures adaptées pour suivre les enfants. Cependant au Fenua, les professionnels assistent au mieux les parents et les jeunes gens. Des protocoles d’action et des méthodes spécifiques sont mis en application.

Comme vous allez le voir dans ce reportage, où nos journalistes on vécut une matinée en classe Ulis et assistés à un rendez-vous orthophoniste.

Une journée type dans une classe ULIS • ©WF la 1ère

Reportage de Youssrah Mahadali et Sofia Hoatau