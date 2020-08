Social : les agents ADTIOM suspendent leur mouvement de débrayage

Au bout du 3ème jour de débrayage quotidien pendant 55 minutes, ce matin en assemblée générale, les agents ADTIOM ont décidé de suspendre leur mouvement le temps des négociations à Paris.



Lundi 24 août, les agents ADTIOM ont entamé un débrayage quotidien de 55 minutes à partir de 9h. Ils revendiquent leur intégration dans le corps d’encadrement et d’application de la Police nationale (PAF), ils demandent à terminer leur formation PAF et l’ouverture officielle de la Police aux frontières à Wallis et Futuna d’ici la fin du mois de septembre, ils réclament aussi 4 postes ADTIOM, deux pour 2020 et deux autres pour l’année prochaine.Ce mercredi matin à la suite du débrayage entamé à 9h pour 55 minutes, les agents ADTIOM ont tenu une assemblée générale et ont unanimement décidé de suspendre leur mouvement. Hier mardi 25 août, ces derniers ont été reçu par la cheffe du cabinet de la préfecture, laquelle, les a assuré du fait que le Préfet Thierry Queffelec a bien pris en main le dossier, c’est d’ailleurs l’administrateur supérieur lui-même qui le porte à Paris pour appuyer les revendications des agents ADTIOM.Kusitino Siselo, porte-parole des agents ADTIOM nous livre ses impressions, écoutez :Initialement, ils avaient prévu un débrayage de 55 minutes tous les jours du lundi au vendredi, pour défendre leur cahier de revendications qui comporte 4 principaux points.Pour l'heure, ils attendent un retour de la mission à Paris du Préfet Thierry Queffelec, qui a quitté le territoire le lundi 24 août dernier.Retour sur leurs revendications dans ce reportage de Leone Vaitanoa et Lagimaina Hoatau: