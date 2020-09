Zoom sur la filière CGEA, Conduite et Gestion d'Une Entreprise Agricole au lycée agricole de Vaimoana à Wallis

A l'occasion de la grande journée porte ouverte du lycée agricole de Vaimoana à Wallis ce samedi 12 septembre, partons à la découverte de la filière CGEA : Conduite et Gestion d'une Entreprise Agricole.

Dans la suite de la pésentation des différentes formations dispensées par le lycée agricole de Lavegahau dans le cadre de la grande journée porte ouverte de ce samedi 12 septembre, notre équipe a mis en lumière la filière CGEA : Conduite et Gestion d'Une Entreprise Agricole.Cette année, le nombre d'inscriptions n'a pas permis l'ouverture d'une classe de seconde. Seuls 14 élèves sont répartis en 1ère et en terminale...Pourtant, la CGEA recèle bien des avantages et des débouchés. Le reportage de Marie-Jo Iloai et Lagimaina Hoatau.