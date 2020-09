Zoom sur la filière SAPAT, Service aux personnes et aux territoires au lycée agricole de Vaimoana à Wallis

Dans la suite de la semaine consacrée au lycée agricole de Lavegahau, zoom sur la filière SAPAT : Service aux personnes et aux territoires. C'est l'une des formations les plus demandées à Vaimoana.



Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Le lycée professionnel agricole de Vaimoana à Lavegahau organise une grande journée porte ouverte ce samedi 12 septembre afin d'exposer les différentes formations qu'il propose. Dans la suite de cette semaine spéciale sur la présentation des différentes filières, notre équipe vous présente la formation SAPAT : Service aux personnes et aux territoires.Cette filière attire de plus en plus de jeunes wallisiens et futuniens, ils sont 30 cette année, répartis de la seconde à la terminale.Le reportage de MarieJo Iloai et Lagimaina Hoatau.