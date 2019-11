11 novembre à Saint Sulpice pour les Catholiques des Antilles et de la Guyane

J-M. Mazerolle •

Le Pape François durant le synode sur l'Amazonie ...

Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Guadeloupe

Traditionnel dans l’habitude mais plus moderne dans le discours ! Le rassemblement annuel des catholiques Antillais et Guyanais de l’hexagone en l’Eglise Saint-Sulpice à Paris, a pris ce 11 novembre 2019 une tournure plus « politique ».15 jours à peine après la fin à Rome du synode sur l’Amazonie auquel participait une demi-douzaine de chrétiens guyanais, les 3 évêques, Mgr Macaire, Mgr Lafont, et Mgr Riocreux, ont dû expliquer aux milliers de fidèles les décisions prises en Italie avec les conséquences dans leur vie quotidienne.Durant cet échange, les évêques des Antilles et de la Guyane, n’ont pas évoqué les sujets qui divisent dans l’Eglise catholique comme par exemple, l’ordination des hommes mariés, ou encore la reconnaissance de ministères pour les femmes.Pour Monseigneur Jean-Yves Riocreux Evêque de Basse-Terre et de Point-à-Pitre, ce rassemblement du 11 novembre doit tout simplement rester un lieu de fraternité et d’unité