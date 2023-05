12ème tournoi Christian Pérez : des jeunes fans de rugby !

De plus en plus de jeunes pratiquent le rugby, en Guadeloupe ; c’est un sport qui a le vent en poupe, localement. D’où le succès remporté par la 12ème édition du tournoi Christian Pérez, vendredi et samedi, au Gosier. Plusieurs matchs ont été disputés. L’occasion pour les clubs des Antilles et de la Guyane de se mesurer les uns aux autres et, peut-être, pour certains joueurs, d'être repérés.

Bruno Pansiot-Villon, avec Nadine Fadel •

La 12ème édition du tournoi Christian Pérez s’est achevé hier (samedi 320 mai 2023), après deux journées de rencontres, organisées sur le terrain du Good Luck, le club organisateur, à Bas-du-Fort eu Gosier. Filles et garçons ont affronté, avec leurs écoles de rugby respectives, des adversaires venus de Guadeloupe, mais aussi de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique et la Guyane.

Le tournoi Christian Pérez a été disputé par les 6/12 ans des Antilles et de la Guyane - 19 et 20/05/2023. • ©Bruno Pansiot-Villon

Une belle 12ème édition

Ce tournoi est le plus important de la Caraïbe et des Amériques ; il marque la fin de saison et concerne 357 enfants, des moins de 6 ans aux moins de 12 ans, filles et garçons.

70 bénévoles ont rendu ce rendez-vous possible.

Voici les équipes qui se sont distinguées dans le tournoi Christian Pérez 2023.

Palmarès du tournoi Christian Pérez - 19 et 20/05/2023. • ©Guadeloupe La 1ère

Des médailles et des coupes certes... mais au rugby, ce sont surtout des boucliers qui sont à remporter. • ©Bruno Pansiot-Villon

Le bilan de cette épreuve majeure, pour les petites catégories d’âges, est dressé par Franck Chauvel, co-président du Good Luck, l'organisateur de ce 12ème tournoi de rugby :

On est très contents aussi d’avoir une fidélité de tous les clubs qui nous font confiance, pour se retrouver dans un des grands moments de la saison. Les équipes sont affutées et on a un beau plateau Franck Chauvel, co-président du Good Luck, l'organisateur de ce 12ème tournoi de rugby

Franck Chauvel, co-président du Good Luck, l'organisateur de ce 12ème tournoi de rugby • ©Bruno Pansiot-Villon et Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère

Et pour certains des jeunes joueurs de rugby, l’aventure peut ne pas s’arrêter là. Quelques-uns peuvent envisager un avenir prometteur, dans ce sport, grâce à des échanges avec des équipes nationales. Des locaux ont été repérés, soit à travers des tournois comme le Christian Pérez ou lors de stages effectués, notamment au sein du stade toulousain.

Le tournoi Christian Pérez a été disputé par les 6/12 ans des Antilles et de la Guyane - 19 et 20/05/2023. • ©Bruno Pansiot-Villon

L'intérêt grandissant pour le rugby

Bruno Pansiot-Villon et Christian Danquin ont constaté, en assistant aux rencontres des plus petits, dans le contexte du tournoi Christian Pérez, que le ballon ovale séduit de plus en plus de jeunes, en Guadeloupe.

Voici leur reportage :