2023 et son lot de nouveautés

Augmentation du SMIC, gratuité des préservatifs, revalorisation du PEL , qui dit nouvelle année, dit nouvelles règles. A compter du 1er janvier 2023, de nombreux changements et ajustements vont s'opérer. Tour d'horizon de ce qui changera pour votre porte-monnaie.

Guadeloupe La 1ère •

Traditionnellement, le 1er janvier est accompagné de nombreux changements dans le quotidien des Français. Le cru 2023 ne dérogera pas à la règle.

Hausse du SMIC

Poussé par l'inflation, à compter du 1er janvier, le montant du SMIC sera de 1 353 euros net. En brut, pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires, le Smic mensuel passera à 1 709 euros et le Smic horaire à 11,27 euros. La revalorisation de 1,8 % correspond à un gain de 24 euros nets mensuels. Au final en un an, le Smic aura gagné 84 euros.

Retraite augmentée

Un petit coup de boost des pensions de retraite. Au 1er janvier 2023, les pensions de base augmenteront de 0,8 %, Les retraités concernés sont ceux affiliées à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), au Service des retraites de l’État (SRE), et à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Au total, 14 millions de seniors devraient pouvoir profiter de cette hausse.

PEL à 2%

Actuellement à 1%, le taux d'intérêt du plan épargne logement (PEL) va voir sa rémunération doubler à partir du 1er janvier. Le PEL sera de 2 % au 1er janvier 2023. Cependant, seuls les PELS ouverts à partir du 1er janvier seront concernés par cette hausse.

Préservatifs gratuits en pharmacie

A partir de ce dimanche, tous les Français âgés de moins de 26 ans pourront obtenir gratuitement des préservatifs en pharmacie. C'est Emmanuel Macron qui l'avait lui-même annoncé le 9 décembre dernier. Si elle ne concernait initialement que les 18-25, le chef de l’État a finalement décidé d’inclure les mineurs.

La taxe d'habitation tire sa révérence

Lancée progressivement depuis 2018, la taxe d’habitation sur les résidences principales va définitivement disparaître en 2023. Elle avait déjà été supprimée en 2020 pour 80% des ménages. La taxe ne concernait plus que 20% des foyers les plus riches, qui bénéficiaient néanmoins d’un abattement de 65% en 2022. Désormais, comme les autres contribuables, ces derniers ne paieront plus cet impôt. En revanche, cette réforme de la taxe d’habitation ne concerne pas les résidences secondaires. Si vous en possédez une, vous devrez vous acquitter de la taxe d’habitation, parfois majorée.

Fini la ristourne à la pompe

En 2023, dite au revoir à la remise carburant. A la place, un chèque de 100 euros sera délivré, une fois dans l'année, aux 10 millions de foyers les plus modestes et dépendants de leur véhicule pour le travail.

Exit les emballages jetables dans les fast-foods

Dès le 1er janvier, la vaisselle jetable sera interdite pour la restauration rapide en vertu de la loi anti-gaspillage adoptée en janvier 2020. Dès lors que les établissements auront plus de 20 couverts en salle, toute consommation sur place devra se faire dans de la vaisselle en verre ou en plastique, peu importe, tant qu'elle est peut être réutilisée. Plastiques, cartons et papiers, même recyclés, recyclables ou biodégradables deviennent interdits, dès lors qu'ils sont à usage unique. Ils resteront néanmoins autorisés pour la vente à emporter ou en livraison. Seul le papier qui entoure le sandwich reste autorisé.

Timbre rouge dématérialisée

Un symbole, une histoire de La Poste, le timbre rouge ( courrier urgent) ne sera plus disponible au bureau de poste dès dimanche 1er janvier 2023. A la place, une seconde vie digitale avec une e-lettre rouge dématérialisée. Vous pourrez envoyer le document avant 20 heures sur le site de La Poste, depuis un bureau de poste, sur un automate ou avec l’aide d’un postier. Le lendemain, ce document sera imprimé à proximité du destinataire avant d’être distribué par le facteur.