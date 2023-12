3 séniors sur 10 rencontrent des difficultés dans leurs activités quotidiennes

Partager :

C’est une enquête réalisée entre Février 2021 et Avril 2022 auprès de personnes âgées de plus de 60 ans en France. Par le biais d’une enquête intitulée Vie quotidienne et santé (VQS), l’Insee Guadeloupe nous propose une photographie de l’état de santé de nos anciens. Plus précisément, de ceux vivant à domicile, dans nos régions. L’enquête révèle qu’en Guadeloupe et en Martinique, les séniors rencontrent plus de problèmes fonctionnels qu’au niveau national.

Quand on parle de limitations fonctionnelles, il faut entendre des difficultés qui entravent le quotidien de nos aînés.

Après 60 ans, l’INSEE révèle qu’aux Antilles, ces problèmes liés à la motricité, aux sens tels que la vue ou encore l’ouïe, ou tout simplement, la compréhension et la capacité de se concentrer, affectent 30% des personnes âgées vivant à domicile. Des séniors qui représentent 28% de la population en Guadeloupe et dont la part ne cesse d’augmenter pour en 2050, atteindre 45% de la population guadeloupéenne. Senior tenant sa canne • ©wavebreak3 Vieillir oui mais dans quelle condition ? Là est la question et l’enquête mise au jour par l’INSEE le rappelle, 11% des seniors vivant à domicile connaissent une perte d’autonomie.

Bien souvent, ces personnes vivent seules et majoritairement ce sont des femmes quand en France hexagonale, la moyenne est de 7%.

Plusieurs facteurs expliquent cette perte d’autonomie, les difficultés de se faire soigner avec des délais importants pour la prise de rendez-vous, le manque et surtout le coût trop élevé des places dans les établissements pour personnes âgées. Ainsi 1 sénior sur 5 se déclare en mauvais état de santé. Le renoncement aux soins semble plus prégnant sous nos latitudes. Souvent c’est l’entourage qui accompagne ces ainés. Une aide informelle couplée à une aide professionnelle, c’est la condition d’un maintien à domicile pour près de 93% de nos séniors. Isolement, manque de place en institution, éloignement des centres de soins, les séniors Guadeloupéens sont ainsi confrontés à de nombreux défis de santé. Des défis qui deviennent toujours plus nombreux en fonction de l’âge.

