La 33ème édition du Téléthon sera lancée demain

Ce vendredi et ce samedi seront placés sous le signe du Téléthon. Les centres de dons sont déjà ouverts, prêts à receuillir sur le 3637 ce que chacun voudra bien donner pour aider la recherche à trouver un traitement contre les maladies génétiques

Pour faire un don : Composer le 3637

Le 36-37, c'est un numéro que l'on connait bien puisque, pour la 33ème fois, il sera en l'espace de deux jours, le numéro par excellence de la solidarité. Pendant deux jours, les uns et les autres vont se mobiliser dans des défis ou toutes autres actions qui vont permettre de stimuler la générosité de tous.En Guadeloupe, c'est Brigitte Zabarel qui a été choisie comme marraine pour galvaniser l'opération. Elle a d'ailleurs solliciter dans les médias plusieurs animateurs et journalistes pour que, l'espace d'une soirée à l'espace Robert Loison au Moule, ils se transforment et chanteurs au grand coeur afin de récolter de l'argent qui sera versé à l'actif du Téléthon.Une 33ème édition que les organisateurs du Téléthon veulent ambitieuse. L'accent sera mis sur la thérapie génique, un espoir pour les malades.Au total 250 000 bénévoles et 5 millions de Français sont mobilisés, en France, dans les Outre-Mers et à l'étranger. La fête fait partie intégrante du Téléthon. Les 20 000 animations organisées seront le socle de cet événement sans équivalent, pendant deux jours