47 morts sur les routes de Guadeloupe en 2019 : Le réveillon de la Saint Sylvestre sera sous surveillance

500 morts en dix ans, 2000 blessés et des familles entières fauchées par le malheur. La route guadeloupéenne reste mortifère : 47 personnes y ont trouvé la mort depuis le début de l’année. Le dernier a péri dans un accident au cours de la soirée d'hier

L’alcool et la vitesse responsables d’un accident mortel sur deux

En Guadeloupe, 35 % des accidents mortels sont dus à l’alcool. Un verre d’alcool, quelle que soit sa nature (25cl de bière, 10 cl de vin ou de champagne, 2cl de rhum, 2,5 cl de whisky…) fait monter le taux d’alcool dans le sang de 0,20g à 0,25g. A partir de 0,50g, il est interdit de conduire car les réflexes diminuent, le champ visuel rétrécit, on n’apprécie plus bien les distances et l’on surestime ses capacités… la fête peut alors tourner au drame.

une alcoolémie supérieure ou égale 0,5 grammes par litre de sang représente environ 2 verres consommés.

Et contrairement aux idées reçues, aucune tasse de café, de bonbon mentholé, ou autre astuce ne permet d’éliminer rapidement les coupes de champagne par exemple.

Les seules solutions, pour les amateurs ou les accros : s’abstenir de prendre le volant, ou patienter en s’hydratant....à l’eau, bien évidemment

Des voitures cabossées témoignant de la violence du choc qu'elles ont subi, c'est l'image que la Sécurité Routière a choisi en cette fin d'année pour éveiller la conscience des automobilistes. Positionnées dans des lieux très passants, elles sont en soi un appel à une plus grande vigilance, particulièrement durant ces temps de fêtes de fin d'année.Un message bienvenu mais qui n'aura pas suffit pour éviter l'accident qui a eu lieu dans la soirée de ce lundi au niveau de l'échangeur de Chauvel aux Abymes, et qui a coûté la vie à un jeune homme d'une trentaine d'années. Trois véhicules étaient impliqués dans cet accidentEt ce sont bien ces deux facteurs d'accidents qui seront particulièrement traqués par les forces de l’ordre qui seront en nombre ce soir et cette nuit sur le réseau routier. Le Préfet lui-même compte s'impliquer en rencontrant durant toutes la soirée, les services de sécurité et de secours de plusieurs points de l'Archipel. Et dès ce mardi après-midi, il participera à une opération de sensibilisation à la sécurité routière en allant rappeler aux usagers de la route que :