48 morts sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année, les 18-25 ans souvent victimes

On compte 48 morts depuis le début de l’année sur les routes du département. 4 nouveaux décès vendredi 6 décembre. Une nouvelle fois, des jeunes entre 18 et 25 ans. Les chiffres de l'accidentalité sont en hausse par rapport à 2023.

Il y a eu 48 morts sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année. Un nombre de victimes en augmentation par rapport à l’année précédente. Des accidents tragiques qui marquent l'archipel et qui endeuillent de nombreuses familles.

Le bilan humain interpelle car les causes sont souvent les mêmes : vitesse, alcool, consommation de stupéfiants ou tout simplement inconscience des automobilistes qui ne respectent pas le code de la route.

Et parmi les victimes, de plus en plus de jeunes. Depuis le mois d’août, on ne dénombre pas moins de 4 accidents mortels qui ont causé la mort de 10 automobilistes âgés de moins de 25 ans.

Parmi ces 48 tués, on dénombre 24 en véhicule léger et 24 usagers vulnérables dont 8 à moto, 1 en quad, 4 en cyclomoteur, 4 à vélo et 7 piétons.

Les accidents de voitures représentent donc 50 % des décès et les usagers vulnérables l’autre moitié.

S'il est difficile de quantifier officiellement, les catégories d’âge qui sont concernées, force est de constater que le nombre de jeunes dont la vie s’arrête brutalement à l’issue d’un accident de voiture est important.

Ainsi sur les 48 tuées, 10 soit 21% sont âgés de moins de 25 ans. Des accidents souvent d’une extrême violence pouvant certaines fois être imputé à la vitesse, à de l’état des véhicules.

C'était le cas le 25 août dernier, lors d’un grave choc entre deux véhicules s'est produit à Blanchet, Gourbeyre. Une collision qui a fait 5 victimes. L'une d'elles, une jeune femme de 23 ans est décédée.

Un mois après, le 7 septembre, ce sont trois autres jeunes, deux de 18 ans et un de 19 ans, qui ont perdu la vie a Duquerry à Petit-Bourg, lors d’une sortie de route sur une chaussée détrempée.

La Guadeloupe était à ce moment-là en alerte pour fortes pluies et orages.

Ensuite ce nouvel accident, le 18 novembre qui venait alourdir un bilan déjà trop important. C’était à nouveau à Gourbeyre, le véhicule cette fois s’était encastré dans une barrière en béton laissant sans vie deux jeunes de 20 et 30 ans.

Enfin, vendredi soir, la Guadeloupe a de nouveau été endeuillée par la perte de 4 jeunes, suite à ce qui pourrait s’apparenter à un choc frontal entre deux véhicules. 3 garçons de 19 et 25 ans et une jeune femme qui allait fêter ses 18 printemps le jour du réveillon de noël.

Fort de ce macabre constat ; il convient de s’interroger sur les comportements de l’ensemble des usagers de la route pour une prise de conscience collective afin de faire cesser cette hécatombe.