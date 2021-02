A partir du lundi 22 février le port du masque sera obligatoire en classe élémentaire

Guadeloupe la 1ère •

De fait, à leur retour en classe lundi, tous les élèves à partir du primaire, comme du secondaire devront porter un masque dans les espaces clos comme dans les espaces extérieurs des établissements scolaires. Et comme pour les collèges et lycées, les parents des élèves en classe élémentaire devront leur fournir des masques, masque chirurgical ou grand public ayant une capacité de filtration de 90% (ancien masque grand public de catégorie 1) et non des masques de fabrication artisanale.

Pour la rectrice de l'Académie, il s'agir avant tout d'une

démarche de protection des personnels, des élèves et de leur famille à laquelle tous les membres de la communauté éducative doivent concourir.

Plus que jamais, chacun est invité à la plus grande prudence et au respect strict des gestes barrières.

La FAPEG demande le report de cette mesure

Réagissant immédiatement après l'annonce de cette mesure et sa mise en application dès le retour des élèves ce lundi, la Fédération autonome des parents d'élèves de la Guadeloupe a tenu a réagir en regrettant l'absence de concertation de la part du rectorat.

Dans un communiqué qu'elle a publié la FAPEG s'interroge tout d'abord :

A-t-on pensé au budget de ces derniers ? A-t-on pensé aux conséquences psychologiques du port du masque toute une journée sur les petits ? A-t-on réfléchi aux difficultés de l'apprentissage que peut générer ce port du masque ?

avant de demander

le report de cette décision et la consultation de tous les acteurs de l'éducation. -Elle souhaite aussi- que les masques soient fournis gratuitement par le rectorat et sans conditions de revenus à tous les élèves de Guadeloupe.

Communiqué de la FAPEG

Précisons enfin que les élèves des classes maternelles ne sont pas concernés par cette obligation du port du masque.