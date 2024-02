Accident maritime à l’Alliance : incompréhension et émoi au sein des loueurs de bateaux à moteur

Quelles sont les règles en matière de navigation à bord de bateau de location ? Et comment se passe la prise en charge, par les loueurs, des clients désireux d’effectuer des sorties en mer, notamment dans la zone protégée du Grand Cul-de-Sac Marin ? Ces questions se posent au lendemain de l’accident mortel de lundi, sous le pont de l’Alliance.

Après l’accident mortel survenu lundi après-midi (19 février 2024) sur la Rivière Salée, le petit monde de la location de bateaux à moteur est en émoi, en Guadeloupe.

Pour rappel, on déplore la mort d’une touriste belge, âgée de 27 ans ; quatre autres personnes ont été blessées, lorsque l’embarcation dans laquelle elles étaient a percuté violemment un des piliers du pont de l’Alliance. Neuf personnes étaient à bord et un dépassement dangereux aurait précédé l’impact.

Une enquête préliminaire pour "violation des règles de circulation maritime ayant entraîné la mort" a été ouverte par le parquet de Cayenne, compétent en matière d’accident en mer.

Ces faits dramatiques interrogent quant à la sécurité en mer, en particulier pour les clients qui louent des bateaux à moteur sans skippers.

L’incompréhension

La co-gérante d’une entreprise de location de bateaux à moteurs explique que la prise en charge des clients comprend un briefing rigoureux, ponctué de conseils de navigation éclairés, comprenant les limitations de vitesse. Amélie s’interroge donc sur les raisons de l’accident mortel et explique qu’il faudrait une plus grande prise de conscience des clients, quant aux dangers de la navigation dans certaines zones.

Normalement, ce n’est pas censé arriver, surtout dans la Rivière Salée, où on explique bien à nos clients que la vitesse est limitée à 5 nœuds. Pour notre part, dans notre société, c’est marqué aussi sur le GPS. Je ne sais pas comment cet évènement est arrivé, hier, avec toutes les précautions qu’on donne le matin. Les clients, quand ils partent, même si on leur a donné toutes les informations nécessaires à la navigation et un rappel sur la prudence... je pense que la plupart n’a pas conscience du danger potentiel en mer. Pour eux, c’est une grande étendue d’eau et, malheureusement, des accidents comme ça arrivent bien trop souvent. Amélie, la co-gérante de Gwada Location

Un accident qui a marqué les esprits

Mardi 20 février 2024, sur le quai numéro 3 de la Marina de Pointe-à-Pitre, Benjamin et deux de ses amis s’apprêtent à appareiller dans un bateau de location, direction le Grand Cul-de-Sac Marin. Cette sortie est une première pour cet originaire de Toulouse qui s’est installé en Guadeloupe il n’y a peu.

Il a en tête l’accident mortel de la veille. Il entend donc faire davantage preuve de prudence, mais part confiant.

J’ai l’habitude de conduire des bateaux, simplement pas ici. J’ai de bonnes explications. Ça va. Benjamin, client d’un loueur de bateau

Au sein de l’entreprise de location de bateaux, qui exploite 9 embarcations depuis 10 ans, la bande d’amis a été reçue par Amélie, la co-gérante. Après la vérification du permis côtier, le briefing a pu débuter :

Les clients m’ont contactée hier, pour une location de bateaux. Ils ne connaissent pas du tout la navigation. Ce sont de nouveaux résidents de Guadeloupe. Tout d’abord, on fait un point sur le bateau, on contrôle les lisses, l’armement de sécurité, on explique le fonctionnement, notamment au niveau des commandes, pour démarrer, les marches avant, les marches arrière... Amélie, la co-gérante de Gwada Location

Sans oublier les conseils de navigation, dans cette zone du Grand Cul-de-Sac Marin, qui peut s’avérer complexe.

Il y a beaucoup de hauts fonds, il y a la barrière de corail, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. C’est pour cela que, nous, on met sur nos GPS toutes les routes qui sont programmées. Comme ça, le client n’a plus qu’à suivre la route sur le GPS et, normalement, il est sensé naviguer en toute sécurité sur les bateaux. Amélie, la co-gérante de Gwada Location

L’équipage a reçu les dernières recommandations avant le départ effectif : où placer les amarres durant la manœuvre, comment amorcer le départ, doucement, en première vitesse, rappel du numéro de téléphone du loueur, en cas de problème.

Mardi, Amélie a regardé s’éloigner son bateau avec un petit pincement, en pensant à ce qui s’est passé.

L’équipe de l’entreprise (qui n’est pas celle d’Amélie) qui a loué le bateau accidenté s’est exprimée, via un message diffusé sur les réseaux sociaux. Elle a adressé ses sincères condoléances aux clients touchés par cet évènement. Ces professionnels se disent profondément attristés.