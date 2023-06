Accidents d'airbags défectueux : familles et victimes en collectif pour réclamer justice.

Partager :

Deux familles de victimes décédées et quatre blessés lourdement impactés à l’échelle de notre département c’est énorme, il y a une vraie catastrophe humaine, explique leur avocat saisi du dossier. « Il faut comprendre pourquoi s’est arrivé, et qu’est-ce qui aurait pu être fait pour que cela ne se produise et faire en sorte que cela ne se reproduise plus ». La procédure est enclenchée.

Les récents accidents mortels sur les routes de Guadeloupe ont incité le concessionnaire mis en cause à rappeler certains de ses véhicules. Des annonces ont été faites en ce sens, mentionnant la nécessité pour les véhicules C3, C4, DS3, DS4, DS5, produits entre 2010 et 2017,de revenir au garagepour le remplacement de l'airbag au plus vite. Une annonce qui, en Guadeloupe, concerne près de 4 000 clients. En cause, un défaut de conception qui pourrait rendre, avec le temps, ces airbags défectueux. Leur déploiement pourrait devenir non contrôlé et des débris métalliques pourraient se détacher et être projetés dans l’habitacle.

Ces explosions non-contrôlées peuvent mettre en danger le conducteur et les passagers qui peuvent être blessés, voire tués par des projections. Des sms et des courriers ont été envoyés aux clients identifiés. Pour autant, le concessionnaire lui-même craignait de ne pouvoir joindre tous les clients ayant acheté des occasions. Et c'est cette faille qui est pointée du doigt. Les campagnes de rappel des constructeurs automobiles sont passées inaperçues pour certains. Conséquence : le nombre de familles endeuillées et de personnes gravement blessées ne cessent d'augmenter. Ils sont 6 représentés par le cabinet Coppet, spécialisé en dommages corporels mais 9 identifiés à initier une action collective pour réclamer justice. En attendant de savoir ce que la justice en dira, il convient malgré tout de rappeler à tous ceux qui ne le sauraient pas qu'ils doivent se signaler au plus vite : S'ils conduisent une Citroën : www.citroen.mq/rappel

S'ils conduisent une DS : www.dsautomobiles.mq/rappel La société Sodiva leur propose un remplacement gratuit de leur airbag. Si le véhicule n’a pas encore été réparé, il est aussi possible de contacter Sodiva au 0596 39 41 79 en signalant le numéro de série du véhicule. Il s'agit du “VIN”, qui apparaît sur la carte grise.

