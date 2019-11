Actes violents en milieu scolaire : une vidéo suscite l'émoi sur les réseaux sociaux et provoque une réaction ferme du recteur

Une vidéo montrant une agression contre un élève circule sur les réseaux sociaux et crée beaucoup d’émoi au sein de la population. Le recteur a décidé de sévir. Une enquête de gendarmerie sera menée pour identifier les responsabilités



Guadeloupe La 1ère •

condamné fermement cet acte de violence gratuit, contraire aux valeurs véhiculées par l’Éducation nationale.

Elle n'aura pas tardé à faire le tour de la Guadeloupe en une journée. Par what'sapp ou par Facebook la vidéo présentant un jeune garçon subissant les coups de deux autres élèves est devenue virale. Et à chaque fois, les réactions se sont faites de plus en plus vives, dénonçant en même temps les auteurs de ces actes violents, et ceux qui filmaient la scène ou qui l'ont diffusée.Certains ont cependant fait remarquer dans leurs propos que, sans la vidéo, ces exactions n'auraient jamais été connues et la victime aurait continué d'être à la merci de ses agresseurs.Informé lui-aussi de ces faits, le recteur d’académie aMostafa Fourar a immédiatement chargé son conseiller sécurité de se rendre à l’école où est scolarisée la victime pour mener une enquête. Très rapidement, la victime, les agresseurs et l’auteur de la vidéo ont été identifiés.La Gendarmerie a été saisie et une enquête a été ouverte.