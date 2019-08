Les acteurs du Planning familial inquiets pour le financement de leurs activités

Le planning familial est une confédération nationale de 75 associations départementales et 13 fédérations régionales réparties sur l’ensemble du territoire national. Ces associations gèrent des centres de planification et des établissements d'information, de conseil conjugal et familial. Ces derniers sont des lieux d’accueil visibles et reconnus permettant à toute personne quelle que soit sa situation, d’accéder à une information juste et complète sur les droits reproductifs et sexuels, (contraception, avortement, violences, IST/HIV) Ils développent l’éducation à la sexualité et les actions de prévention en santé sexuelle.

