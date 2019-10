Une affaire sordide et surprenante

Ronan Ponnet Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

COMPTE RENDU DEUXIEME JOURNEE DE PROCES

Les jurés de la Cour d'Assises de Basse-Terre vont vivre aujourd'hui la troisième journée d'un procès où le sordide côtoie les révélations surprenantes.Selon les témoignages des informateurs à la barre, le Dominicais Ben Darroux, accusé du meurtre de Bertrand Cambier, directeur de Toyota, est considéré comme une star chez les gangsters et autres détenus de Baie-Mahaut…Pourtant les témoignages des gendarmes enquêteurs et des informateurs ont dessiné pendant cette deuxième journée de procès à Basse-Terre, l'image de voyous "bas de gamme" et d'un dealer hyper-violent qui a tué pour cinquante euros…