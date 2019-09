Les agriculteurs guadeloupéens ont le moral à zéro

ALEX BANDOU UPG

ERIKA MERION QUALISTAT

DOMINIQUE DARTRON COORDINATION AGRICULTEURS

Sur son exploitation à Sainte-Rose, Alex BANDOU regarde l’horizon avec inquiétude et désillusion…. Le secrétaire général de l’Union des producteurs de Guadeloupe met à l’index les promesses non tenues de l’Union Européenne.La signature récente du CETA entre l’Europe et le Canada n’arrange pas le moral des agriculteurs qui s’estiment les 1ers perdants des accords commerciaux internationaux.Selon le baromètre qualistat la méfiance est le sentiment qui domine chez 71% des agriculteurs. 43 % d’entre sont morosesDominique DARTRON, le président de la coordination rurale en appelle aux consommateurs et leur demandent de privilégier l’agriculture guadeloupéenne