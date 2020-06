Appel à manifester, ce soir, à Pointe-à-Pitre, en Hommage à George FLOYD et contre les violences policières

Alors que les 4 policiers auteurs présumés du meurtre de George FLOYD, aux Etats-Unis, le 25 mai, ont été inculpés pour homicide volontaire, les militants du journal Rebelle et de Combat Ouvrier appelent à manifester, ce soir, à 18h00, devant la mairie de Pointe-à-Pitre, en hommage à la victime.

L'affaire George FLOYD suit son cours

Un pas important pour la justice.

Initiative en Guadeloupe en Hommage à George FLOYD

En soutien aux manifestations contre l'assassinat de Georges Floyd et contre les meurtres racistes aux États-Unis.

Extrait du communiqué du journal Rebelle et de Combat Ouvrier

La population de la Guadeloupe, les syndicats, les organisations politiques anticapitalistes, anticolonialistes, les partis de gauche et d’extrême gauche, les associations de lutte contre le racisme et les discriminations, les associations de défense des droits de l’Homme, et toute personne éprise de justice et de dignité humaine.

La mort de George FLOYD a été requalifiée, ce mercredi 3 juin, en "meurtre au second degré" ; les quatre policiers présents, dont Derek CHAUVIN, principal auteur de l'interpellation musclée, ont été inculpés.Information délivrée sur Twitter par Amy Klobuchar, Sénatrice du Minnesota, qui a aussi évoqué :Les policiers vont donc répondre d'homicide volontaire, sans préméditation.Quoiqu'il en soit, l'indignation reste bien présente, dans plusieurs pays du globe, depuis la mort de cet Afro-Américain de 46 ans, en pleine arrestation, aux Etats-Unis, le 25 mai dernier.Les images, largement diffusées, de l'officier de la police du Minneapolis, agenouillé sur le cou de la victime, ont notamment provoqué des émeutes aux quatre coins de l'Amérique, jusqu'à Washington, obligeant le président Trump à se terrer dans un bunker sécurisé.Les tensions, sur place, sont encore d'actualité.Ailleurs, les manifestations en hommage à George FLOYD, ou visant à dénoncer les violences policières se multiplient.En Guadeloupe, un appel a été conjointement lancé par l'organisation "Combat ouvrier" et le "Journal Rebelle", pour une manifestation, ce mercredi 3 juin, à 18h00, devant la mairie de Pointe-à-Pitre.Sont invités :Sidjie ESDRAS, militante "Combat ouvrier" et du "Journal Rebelle", précise que la manifestation de ce soir vise à rendre hommage à l'Américain George FLOYD, mais aussi aux autres victimes de violences policières et à la discrimination raciale, y compris en France :Une manifestation qui se tiendra, est-il rappelé, dans le respect des gestes barrières et du port de masque.