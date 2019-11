Guadeloupe La 1ère •

Il s’agit de deux hommes qui, en février 2019, armés d’un fusil de chasse et d’un couteau, les visages dissimulés par des foulards, avait dérobé sur la menace, près de 50 000 €.Plusieurs employés avaient été frappés à coups de crosse par l’homme armé du fusil. Il écope de la plus lourde peine, soit 5 ans de prison ferme.Son complice, l’homme au couteau, a été condamné à 4 ans de réclusion.Dans cette affaire, une femme a été également sanctionnée. Il s’agit d’une employée du Jardin Botanique, complice des braqueurs. Elle écope de 3 ans de prison dont un an avec sursis, assortis de l’obligation de travailler pour dédommager les victimes.