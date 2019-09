Les avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy seront en grève, ce lundi.

Ils se joignent à la mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites, qui prévoit pour cette profession un doublement des cotisations (de 14 à 28 %), et une baisse des pensions servies. Les avocats du barreau ne plaideront pas donc aujourd’hui, et ne répondront non plus à aucune obligation d’intervention au titre de l’aide légale. D’autres professions libérales, comme les infirmiers, sont mobilisées aujourd’hui au niveau national, pour défendre leurs régimes autonomes de retraite.