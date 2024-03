Baie-Mahault : des inscriptions murales qui font chaud au cœur au lycée A. Arron

Le reportage ci-dessus a été entièrement réalisé par des lycéens d’Augustin Arron (Baie-Mahault). Ceux-ci disposent d’un studio TV qui leur permet de développer des projets pédagogiques autour des métiers de l'audiovisuel. Ils nous proposent un sujet fort intéressant : l’initiative "Mots pour maux", qui incite chaque membre de la communauté scolaire à s’exprimer et à gagner en confiance en soi.

Phar'Arron TV, CVL du lycée Augustin Arron, avec Laura Séné et Nadine Fadel •

Coup d’œil sur une belle initiative au sein du lycée professionnel Augustin Arron de Baie-Mahault : des jeunes ont eu l’idée de développer le projet "Mots pour maux". Il fédère toute la communauté scolaire, car il tend à favoriser le bien-être, l’estime de soi et le développement des lycéens.

Lyssy Miath, élève de Terminal "Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités" (AGOrA), avec le concours de camarades motivés et passionnés du Conseil de la vie lycéenne (CVL), sème des mots positifs sur les murs et les équipements de son établissement, ainsi que sur des tee-shirts.

Je suis à l’initiative du projet "Mots pour maux", pour essayer de me valoriser et aussi essayer d’avoir confiance en moi, mais aussi aider les élèves à booster leur confiance en eux et leur estime d’eux. Lyssy Miath, élève de Terminal au lycée Augustin Arron

"Mots pour maux" est une initiative de Lyssy Miath, élève de Terminale AGORA au lycée Augustin Arron (Baie-Mahault). • ©Phar'Arron TV

Par ailleurs, au retour de chaque période de vacances scolaires, des mots positifs sont distribués aux élèves : "Rien n’est impossible", "Fais de ton mieux, pense à sourire !", "Un mental positif produit des sentiments positifs et attire des évènements positifs", "Laisse ta passion mener à ta profession", "Je crois en toi", "Tu n’es pas en train d’échouer, tu es en train d’apprendre", peut-on lire sur ces petits papiers, par exemple. De quoi retrouver les bancs du lycée d’un pas plus léger et d’avoir la pêche chaque jour de cours.

Les enseignants peuvent alors échanger en classe, autour de ces mots d’encouragement.

Pour concrétiser leur projet, les lycéens mobilisés ont reçu le concours du peintre graffeur Macfa ; il a lui-même touché sa première bombe au lycéen, d’où sa joie de prêter main-forte à ces élèves inventifs.

"Mots pour maux", c’est aussi une boîte à émotion mise à la disposition de tous ceux qui ont un sentiment à exprimer, à la Vie scolaire de l’établissement.

Ce reportage a été réalisé par des élèves du projet "Phar'Arron TV" du lycée Augustin Arron de Baie-Mahault, avec le concours de Conseil de vie lycéenne.

Il a été diffusé dans le journal télévisé "Guadeloupe Soir" du 20 mars 2024, dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’école.

Tutrice : Laura Séné

Le lycée Augustin Arron de Baie-Mahault a donc son propre studio de télévision : "Phar'Arron TV". Ce projet, qui compte pour le baccalauréat, est porté par les lycéens de Terminale des filières MCV (Métier commerce vente) et MRC (Métier relation client). L'objectif est de développer leur élocution, leur confiance en soi, en découvrant les rouages des métiers de l'audiovisuel, du tournage, jusqu'au montage.

"Silence ça tourne" est-il écrit sur la porte du studio TV du lycée Augustin Arron de Baie-Mahault. • ©Phar'Arron TV

Les lycéens de la "Phar'Arron TV" ont mis en place > une cagnotte en ligne. Les fonds récoltés serviront à acquérir du matériel et des moyens supplémentaires.