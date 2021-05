Banque alimentaire : les agriculteurs font don d'une partie de leurs invendus

Un focus sur l’opération Sept jours pour la Banque alimentaire Guadeloupe avec le concours des agriculteurs de Gourdeliane. Ils ont participé, ce mercredi 12 mai, à l’action "Les agriculteurs ont du cœur" et ont fait don d’une partie de leurs invendus de fruits et légumes frais.

C. Horn avec B. Pelmard •

Dans le cadre de l'opération Sept jours pour la Banque alimentaire de Guadeloupe. Les agriculteurs de Gourdeliane Baie-Mahault, volent au secours des plus démunis, et participent à l’action "Les agriculteurs ont du cœur", ce mercredi matin 12 mai, une manière de dire stop au gaspillage alimentaire. Ils font ainsi don d’une partie de leurs productions invendues.

Fruits et légumes frais qui seront dans les paniers de la Banque alimentaire Guadeloupe et qui seront redistribués aux plus démunis. La population a aussi pris part à cette action en venant sur place à Gourdeliane ce mercredi acheter des produits pour en faire don à la Banque alimentaire. Virginie Pajamandy, chargée de mission de Banque Alimentaire et de la plateforme numérique ProxiDon, explique plus en détails les tenants et les aboutissants de cette action avec Chantal Horn.

Les précisions de Virginie Pajamandy, chargée de mission à la Banque alimentaire de Guadeloupe, au micro de Chantal Horn

La Banque alimentaire de Guadeloupe espère renouveler l'opération et inciter d'autres associations d'agriculteurs à faire don de leurs productions invendues pour éviter le gaspillage alimentaire.