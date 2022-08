Basse-Terre : une approche ludique et novatrice de la sécurité routière grâce au karting

La troisième manche du championnat de karting était organisée ce dimanche, à Basse-Terre avec 15 pilotes au départ. L’occasion de mettre également en avant la sécurité routière.

Amoureux de la course automobile, le rendez à prendre était à Basse-Terre. Le chef-lieu a accueilli en effet ce dimanche 28 août, la nouvelle manche du championnat de karting organisée par l’association AS Kart. Une quinzaine de pilotes étaient au départ dès 9 heures pour les premiers essais libres.

Un circuit inédit pour eux. Car cela faisait une trentaine d'années que le karting n'était pas revenu sur les routes basse-terriennes.

Et quoi de mieux que de sensibiliser aux dangers de la route avec une activité automobile sur un circuit cadré.

Stéphane Nègre, président de l'association AS Kart et directeur de course. • ©Rudy Rilcy

L'objectif est de pouvoir pratiquer le sport mécanique en toute sécurité dans un circuit et permettre aux jeunes de s'adonner à la vitesse en découvrant des sensations fortes, dans un cadre, et pas avec la voiture de Monsieur tout le monde qui n'est pas appropriée pour [...] Le but est surtout de sensibiliser non seulement les jeunes du sud basse-terre mais aussi ceux qui vivent partout en Guadeloupe pour que les choses s'améliorent. Stéphane Nègre, président de l'association AS Kart et directeur de course

Autonomie, coopération, responsabilisation, prise de conscience des risques, prévention routière… la liste des compétences abordées au karting est longue et souvent directement liée à la Sécurité routière.

Tristan Riquelme, directeur de cabinet à la mairie de Basse-Terre • ©Rudy Rilcy

Même s'il on est sur une activité de loisirs, gardons toujours à l'esprit ce message de sécurité routière, ce message de maîtrise du véhicule, ce message d'attention à l'autre et à soi-même. Tristan Riquelme, directeur de cabinet à la mairie de Basse-Terre

Et pour l'occasion, la délégation Régionale de la sécurité routière a profité de ce rendez-vous pour mener un certain nombre d’actions sur place : des ateliers autour des comportements à risques, des temps de réaction, des équipements de sécurité en deux-roues motorisés, des addictions aux drogues et alcool notamment avec des lunettes qui simulent l'alcoolémie.

Teddy, participant aux ateliers • ©Rudy Rilcy

Quand on retire les lunettes, on se rend compte qu'on est à côté de la trajectoire. Teddy, participant aux ateliers

Nicolas, participant aux ateliers • ©Rudy Rilcy

Je n'avais la maîtrise de rien du tout, j'étais complètement dans les choux. On se rend vraiment compte qu'après avoir consommé de l'alcool, on ne maîtrise rien. Nicolas, participant aux ateliers

Et même pour un pilote de course, le parcours devient vite compliqué.

David Barrière, pilote de course • ©Rudy Rilcy

Ca bouge énormément et ça tangue comme sur un bateau. Tu vois flou donc tu n'es pas sûr si tu es bien sur la route ou pas. David Barrière, pilote de course

Swan, de son côté, a choisi de piloter le simulateur deux-roues. Face à un écran de simulateur, le jeune motard doit effectuer un parcours semé d'embûches et commettre le moins de fautes possibles. A la fin, l'ordinateur de bord lui indique l'analyse de son pilotage et les points à améliorer.

Swan, participant aux ateliers • ©Rudy Rilcy

Stéphane Nègre, le président de l’association AS Kart, qui organise le championnat se satisfait de cette collaboration au moment où le territoire enregistre déjà 373 victimes (blessés légers, blessés graves et tués) sur nos routes cette année.