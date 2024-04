Maintien du blocage de Jarry par les planteurs de canne mobilisés

Statu quo à Jarry, ce vendredi matin : nul ne passe, voire très difficilement, compte tenu des blocages mis en place pour les planteurs de cannes, qui ont passé la nuit sur place. Ils réitèrent leurs revendications, adressées à l’usinier Gardel. Les institutions publiques, pour leur part, organisent une réunion de la dernière chance, pour mettre fin à un conflit qui "pénalise l’ensemble du tissu économique et social guadeloupéen".

Ce vendredi matin (26 avril 2024), Routes de Guadeloupe recommande aux automobilistes "d’éviter la zone de Jarry", à Baie-Mahault. Comme depuis hier matin, les accès à la zone industrielle et commerciale sont bloqués par les tracteurs et engins agricoles des planteurs de canne, farouchement décidés à ne pas bouger.

Situation inchangée sur la zone de Jarry : au niveau du giratoire RD24, Boulevard de la Pointe Jarry, près du siège de Routes de Guadeloupe, de même pour La Voie Verte (RD32), au niveau du carrefour de la rue Henri Becquerel, ainsi que l'accès par l'échangeur de Jabrun (RN10) de nouveau bloqués. Trafikéra – Routes de Guadeloupe (26/04/2024, à 5h00)

Les membres du Kolèktif des Agriculteurs (KDA) et leurs soutiens exigent toujours de l’usine Gardel une augmentation du prix de la tonne de canne. Sans cette hausse tarifaire, ils affirment ne pas pouvoir vivre de leur labeur.

N’ayant rien à perdre, d’après leurs déclarations, ils sont prêts à tout perdre et poursuivront les actions coup de poing, notamment au détriment de la population et de l’économie locale.

Jeudi, ils ont défié les gendarmes et, finalement, sont restés au niveau des ronds-points stratégiques de Jarry.

À LIRE AUSSI : IMAGES & REACTIONS. Crise dans le secteur de la canne : les accès à Jarry bloqués – 25/04/2024.

Les militants ont formulé une dernière proposition, le 26 mars dernier. Elle n’a pas été validée par leur interlocuteur, le directeur général de la sucrerie de Gardel, à Moule : une valeur plancher sur la base d’une teneur en sucre de 9, dès que la richesse saccharine est évaluée à 7.

Eugène Mardivirin, l’un des leaders du KDA, était l’invité de Florence Peroumal, dans le journal radio de 6h00 de Guadeloupe La 1ère :

Tant qu’on n’aura pas obtenu gain de cause [on ne bougera pas]. On ne va pas se laisser faire comme l’année dernière (...) On remarque que Gardel touche énormément de subventions, l’argent des contribuables et, aujourd’hui, ces gens-là ne veulent faire aucun effort pour la filière (...). Eugène Mardivirin, un des leaders du KDA

Eugène Mardivirin (KDA), invité du journal radio de 6h00, sur Guadeloupe La 1ère • ©Florenrce Peroumal - Guadeloupe La 1ère

La réunion évoquée, qui doit se tenir dans la matinée, a été organisée à l’initiative du président de la Région Guadeloupe Ary Chalus, de son homologue du Département Guy Losbar et du Préfet Xavier Lefort, qui ont convoqué le directeur de Gardel Nicolas Philippot hier soir. Elle doit se tenir à l’espace régional du Raizet dès 8h30. "De nouvelles propositions seront faites", affirment les institutions publiques, qui entendent rester mobilisées et "mettre tout en œuvre pour parvenir à une solution durable et pérenne".