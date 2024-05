Présence de la dépouille de Richepance au Fort Delgrès : "une insulte pour la mémoire des ancêtres qui ont lutté pour la liberté !" selon le LKP

Le prestigieux Fort Delgrès a été bâti en 1650. Il surplombe la ville de Basse-Terre et offre une vue imprenable sur le volcan la Soufrière, depuis le morne Houël. Classé monument historique en 1977, c’est aujourd’hui une propriété du Département de la Guadeloupe.

Le Fort Delgrès fait figure de patrimoine emblématique de l’archipel, un lieu de mémoire incontournable.

C’est sur ce site de plus de 5 hectares qu’annuellement la collectivité commémore solennellement l’abolition de l’esclavage. Il s’agit, en effet, du principal lieu d’affrontement, entre les troupes de Guadeloupe menées par le commandant Louis Delgrès, libre de couleur, et celles du général Antoine Richepance (né Richepanse), missionné par Napoléon Bonaparte pour rétablir l’ordre colonial, en 1802.

Au final, le système d’asservissement des Noirs de Guadeloupe a bel et bien été réinstauré en juillet, cette année-là.

De cette page d’histoire du territoire, il reste une ombre au tableau, pour de nombreux Guadeloupéens offusqués : la dépouille de l’esclavagiste Richepance, décédé à 32 ans des suites d’une fièvre jaune, le 3 septembre 1802, y repose.

Maintes fois, des organisations ont demandé que le corps de ce militaire soit retiré du Fort Delgrès et envoyé dans l’Hexagone... en vain jusqu’ici.

Le collectif Lyannaj Kont pwofitasyon (LKP) revient régulièrement à la charge. Cette année encore, ses membres demandent au Conseil départemental de procéder au retrait de la sépulture du bonapartiste.

Sa famille est originaire de Metz, d’accord... Enlevez ce type d’ici et envoyez-le à sa famille. Si sa famille n’en veut pas, je ne sais pas, envoyez-le à Macron et au gouvernement français. Ils feront ce qu’ils veulent avec ! D’autant plus qu’il est un héros, pour l’Etat, puisque son nom est marqué sur l’un des quatre pylônes de l’arc de Triomphe (...).