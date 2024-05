Capesterre-Belle-Eau : deux stèles en la mémoire de deux personnalités indo-guadeloupéennes, Henri Sidambarom et Tamby Souprayen

Partager :

Deux stèles en hommage à Henri Sidambarom et Tamby Souprayen, deux personnalités historiques issues de la communauté indienne de Guadeloupe, ont été installées et inaugurées dimanche, à la section Fonds-Cacao de Capesterre-Belle-Eau. Leur mémoire a été saluée et leurs bienfaits rappelés.

Le mois de mai est le mois de mémoire, en Guadeloupe, le moment de se souvenir de diverses pages clés de l’histoire de la Guadeloupe. À Capesterre-Belle-Eau, outre la commémoration de l’abolition de l’esclavage, la ville a décidé de rendre hommage à deux illustres personnalités de la communauté indienne de l’archipel : Henri Sidambarom et Tamby Souprayen.

Deux stèles aux noms de ces deux enfants de la commune ont été érigées et inaugurées, hier (dimanche 26 mai 2024), à l’entrée de la section Fonds Cacao. Ces deux grandes figures locales se sont ainsi illustrées dans des domaines différents : l'un dans la politique et le droit, l'autre dans le monde religieux.

Henri Sidambarom, le plus connu des deux, s’est notamment illustré dans le combat pour l’accession à la citoyenneté française des travailleurs originaires de l’Inde. Les sujets qu’il a portés étaient toujours au profit des « moins nantis », explique son arrière-petit-fils, Cheddi Sidambarom.

Tamby Souprayen a, lui, consacré la majeure partie de sa vie au culte hindou. Il a notamment été l’un des fondateurs du temple de Changy, monument réputé pour ses couleurs vives et sa forme originale. Leurs destins singuliers se sont finalement révélés complémentaires. Les pierres qui les honorent se retrouvent ainsi côte à côte aujourd’hui. REPORTAGE/

Reporteur : Eric Stimpfling

Monteur : Jean-Luc Elisée

Mixeur : Cannelle Aimé

