Olympiades Régionales des Métiers 2024 : C’est parti pour 5 jours de compétitions !

Les compétitions des Olympiades Régionales des métiers ont démarré, ce lundi matin, au lycée professionnel Paul Lacavé à Capesterre-Belle-Eau, par les épreuves de technologie de l'automobile. Pendant 7h, 7 candidats de 16 à 29 ans se sont affrontés. L'occasion aussi pour des collégiens de découvrir toutes les filières de l'industrie automobile. Tout au long de la semaine, des compétitions se dérouleront dans les autres lycées professionnels de la région, dans différentes filières techniques.

Choisir une voie professionnelle, c'est aussi faire le choix de l'excellence. C'est le message que souhaitent délivrer les différents partenaires de ces Olympiades Régionales des Métiers : La Région Guadeloupe, l'Académie de Guadeloupe et le GIP DAIFI (Groupement d’Intérêt Public Dispositif Académique d’Insertion, de Formation et d’Ingénierie). Max Nelson, délégué régional académique évoque cet esprit de compétition et d'excellence :

Max Nelson, Délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et continue • ©Paul-Henri Schol et Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Un message revendiqué également par le parrain de l'édition 2024 de ces Olympiades, Sébastien Chatelard, un jeune Basse-Terrien, sacré Meilleur Ouvrier de France 2023 en lunetterie :

Sébastien Chatelard, meilleur ouvrier de France en lunetterie 2023 • ©Paul-Henri Schol et Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Pour les candidats, participer à ces Olympiades est un vrai défi. Noélise s'intéresse à la mécanique depuis longtemps. Passionnée de camions, de tuning, et après des petits boulots dans le domaine de la cuisine, elle s'est lancée. Aujourd'hui, elle prépare un bac d'électromécanicienne automobile en alternance et s'est décidée à participer à la compétition.

Noélise Fazer, candidate en technologie automobile • ©Paul-Henri Schol et Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

D'autres filières sont bien sûr concernées par ces Olympiades. Le lycée professionnel Bertene Juminer accueillera ainsi les épreuves de réfrigération technique, mardi 16 et organisera aussi une journée portes ouvertes à destination des collégiens. Pendant ce temps les 16 et 17 avril au WTC se dérouleront les épreuves de cuisine et d'installation électrique ainsi que les épreuves de systèmes et réseaux informatiques.

Une journée grand public

Des démonstrations en coiffure et en pâtisserie seront également proposées durant la journée. Cette journée ouverte au grand public sera aussi l’occasion pour certains établissements d’enseignement professionnel et centres de formation de présenter leurs offres.

La semaine de compétitions se clôturera au LPO Nord Grande-Terre avec les épreuves de soins à la personne les 18 et 19 avril à partir de 7h30. Les lauréats se verront remettre des prix par les partenaires (matériels professionnels et offres de stage).