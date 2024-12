Glissement de terrain à Deshaies : la carrière au cœur de l’enquête

Un peu plus de deux jours après le glissement de terrain majeur qui a emporté une maison à Savane Paille, sur les hauteurs de la commune de Deshaies, l’enquête se poursuit. Les experts du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) étaient sur place, jeudi matin. Quant aux victimes, elles continuent de rejeter les responsabilités sur la Carrière voisine. Justement, qu’est-ce que la Société antillaise de granulat ?

La société antillaise de granulats de Guadeloupe est l’une des 32 filiales du groupe Audemard. Fondée en 1997, la SADG compte aujourd’hui 41 salariés et constitue le troisième employeur à l’échelle communale, après la ville et l’hôtel Fort Royal.

Le site de Deshaies produit annuellement 800.000 tonnes, du gravier pour l’essentiel, ce qui en fait le premier producteur du département.

Son exploitation est soumise à une autorisation préfectorale ; celle-ci a été renouvelée le 11 juillet 2011 pour une durée de 30 ans.

À cette date, la SADG a également obtenu une extension de sa concession, qui s’étend aujourd’hui sur 115 hectares. Ainsi, la carrière s’est considérablement développée vers l’Est, les 20 dernières années. Aujourd’hui, sa superficie dépasse largement celle du bourg de Deshaies.

Sur les photos aériennes prises au fil du temps, on constate également que la carrière s’est rapprochée de plus en plus du terrain où se trouvait la maison de Julie Garcia. L’habitation qui, justement, a été victime du glissement de terrain majeur le 3 décembre dernier, vers 19h00.

Dans un communiqué, l’avocat de Julie Garcia indique avoir été mandaté pour engager, en urgence, plusieurs procédures visant à faire cesser l’exploitation de la carrière et faire ouvrir une instruction, pour "mise en danger de la vie d’autrui, abstention à faire prévenir un sinistre et non-assistance à personne en danger".