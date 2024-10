Lancement du stationnement payant dès lundi à Deshaies

Partager :

De 1€ à 9,50€, en fonction de la durée et de la zone de parking. Le stationnement sera payant à Deshaies, à compter de lundi. Ce dispositif vise à fluidifier la fréquentation du centre-bourg et des autres zones concernées du territoire communal. La ville parle d’un dispositif moderne. Les résidents bénéficieront d’une gratuité et les employés des entreprises locales d’un tarif préférentiel.

C’est à compter du lundi 7 octobre 2024 que le stationnement deviendra payant, sur le territoire de la commune de Deshaies. La ville concrétise ainsi un projet dit d’"amélioration de la gestion de la circulation", explique Madame le maire Jeanny Marc, dans un communiqué daté du 2 octobre. Des horodateurs ont été installés dans les zones concernées, afin de mieux réguler le stationnement et faciliter l’accès aux commerces et services. Extrait du communiqué de la ville de Deshaies A en croire la mairie, la liste des avantages est longue, au bénéfice des usagers : elle parle de "modernisation" du stationnement et d'horodateurs qui "simplifient la vie", pour elle "se garer devient plus facile", sans compter qu’il est possible de payer avec une application mobile. Par ailleurs, une gratuité est prévue pour l’ensemble des résidents. Des tarifs différentiés Les petits commerces, les sites à visiter, les plages de sable blanc et les restaurants ne manquent pas à Deshaies, commune balnéaire très fréquentée, notamment par les touristes. Si bien que, parfois, les places de stationnement y sont difficiles à trouver. Dans ce contexte, certains laissent leur voiture à des endroits non appropriés.

En réponse à ce succès, la ville mise sur le stationnement payant, du lundi au dimanche, dès 6h00, 8h00 ou 9h00 (en fonction des zones) et jusqu’à 19h00. Il va sans dire que ce dispositif va rapporter de l’argent ; un budget qui servira notamment à créer davantage de place de parking. Dès lundi, les usagers sont appelés à respecter les modalités de paiement ; les secteurs tarifés (courte, moyenne ou longue durée) seront clairement indiqués par une signalétique. Les tarifs seront différentiés, comme la loi l’autorise.

Les résidents de la commune bénéficieront d’une gratuité totale, à condition qu’ils s’inscrivent au service de stationnement. Chacun doit produire une pièce d’identité, un justificatif de domicile et des certificats d’immatriculation des véhicules de son foyer.

Un abonnement avec un tarif préférentiel est par ailleurs prévu pour les socioprofessionnels qui travaillent à Deshaies, à 50€ par semestre.

Les autres usagers doivent se référer au guide du stationnement de Deshaies, disponible en ligne. Des agents dédiés restent disponibles pour vous accompagner et répondre à vos questions. Extrait du communiqué de la ville de Deshaies Un dispositif diversement accueilli Les habitués de Deshaies étaient prévenus de l’instauration du stationnement payant, qui avait été expérimenté durant les grandes vacances scolaires.

Certains commerçants disaient alors craindre une désertion du centre-ville, qualifiant ce dispositif de contrainte. D’autres pensaient que les usagers s’y feraient, avec le temps. Les touristes, notamment venus de l’Hexagone, sont habitués à ce principe ; ils n’y voient donc pas d’inconvénient. À LIRE AUSSI : Stationnement : Deshaies s'équipe d'horodateurs – 09/08/2024. Quant à l’objectif officiellement visé par la mairie, l’avenir dira si effectivement les horodateurs auront pour effet de fluidifier la fréquentation des lieux.

Reste à régler les problèmes récurrents d'inondation du centre-ville... Partout dans la commune de Deshaies, ces bornes, réparties en différentes zones régulent désormais le stationnement selon la durée. • ©Christian Danquin

