Une fermeture d'école (neuve) qui passe très mal à Basse Terre

C'était le 18 mai 2010, jour de l'inauguration de l'école de la Circonvallation à Basse-Terre. C'est le maire de la ville, alors Lucette Michaux Chevry, qui préside la cérémonie officielle de ce qui est une réouverture puisque l'école vient d'être entièrement reconstruite et portera désormais le nom de Lucette Michaux Chevry.9 ans plus tard, les choses ont bien changé. La mairie a pris la décision de fermer, à la rentrée, deux écoles maternelles sur les neuf que compte la ville. Une décision justifiée par la baisse du nombre d’élèves.Mais les parents d’élèves ne comprennent pas la fermeture de l’école de Circonvallation, l’école maternelle Lucette Michaux-Chevry, qui accueille une soixantaine d’enfants, dans ce quartier très populaire.Les parents estiment avoir été mis devant le fait accompli. La municipalité explique que l’établissement est devenu dangereux et nécessite 2 millions d’euros de travaux.VOIR AUSSI : Deux écoles de Basse-Terre devraient fermer à la rentrée de septembre