Sécurité : la nouvelle brigade de gendarmerie de Goyave est opérationnelle

Annoncée en 2023 par le président de la République, la nouvelle unité de gendarmerie de Goyave complète le dispositif actuel des 20 brigades territoriales de la Guadeloupe. Installée au centre de la commune, la brigade, composée de douze gendarmes, fonctionne depuis ce lundi.

Lydia Quérin, Carole Petit •

Ils sont douze gendarmes à avoir intégré la nouvelle brigade de gendarmerie de Goyave. À leur tête, une femme, le Major Julie Christophe, très fière d'inaugurer cette "brigade à part entière". En effet, avant cette création, Goyave dépendait du secteur de Capestère-Belle-Eau. 40% de l'activité était sur Goyave, une commune où la population est en pleine expansion et très jeune.

Major Julie Christophe, commandant de la brigade de Goyave • ©Lydia Quérin et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe la 1ère

Une brigade nécessaire, donc, pour accomplir le travail de proximité dont la commune a besoin en matière de sécurité. L'adjudant Mickaël Delcourt, officier de police judiciaire, était, comme tous les autres gendarmes affectés à la Brigade, volontaire pour travailler dans ce secteur.

Adjudant Mickaël Delcourt, officier de police judiciaire • ©Lydia Quérin et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe la 1ère

Même démarche volontaire pour Preseilla Zénon, Maréchal des logis chef et officier de police judiciaire. Elle, est originaire de la commune.

Marechal des logis chef Preseilla Zenon, officier de police judiciaire • ©Lydia Quérin et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe la 1ère

La proximité, c'est le mot d'ordre de cette nouvelle brigade. Le choix des locaux provisoires, dans les anciens services techniques de la ville, non loin de la mairie et du collège Matéliane, est clairement d'installer la brigade au cœur de la commune. Et côté population, on réagit plutôt bien.

La réaction de la population est positive. • ©Lydia Quérin et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe la 1ère

Parmi les projets de la gendarmerie, une brigade nautique verra le jour prochainement à Gourbeyre et une brigade mobile à Capesterre de Marie-Galante.