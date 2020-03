Le projet de golf à Petit Bourg ne verra pas le jour

C'est la conséquence de la décision émise par le Tribunal Administratif de la Guadeloupe. En substance, sans remettre en cause l'ensemble du plan local d'urnanisme voulu par la commune, le tribunal a annulé la délibération qui prévoyait la réalisation d'un golf à Caféière Petit Bourg

Ils n'avaient pas ménagé leurs efforts pour se faire entendre, particulèrement par la municipalité et en premier lieu par le maire. Sur le terrain comme dans les réunions du conseil municipal, les associations s'étaient mobilisées pour dénoncer la volonté du maire d'inclure dans son projet local d'urbanisme, la réalisation d'un golf à Caféière.Des actions mais aussi une pétition signée par plusieurs dizaines de milliers de personnes sans pour autant que cela ne change la décision du conseil municipal. Et ils avaient alors décidé de porter l'affaire devant le tribunal administratif.Ce dernier leur a donné raison, considérant que le projet serait une menace pour la faune et la flore et porterait atteinte à l'éco-systèrme dans cette partie de la commune. Une décision qui vient couronner les actions des associations.Exit donc le projet de golf à Caféière. Loin de s'avouer vaincu, le maire préfère mettre en avant les options environnementalistes de ses projets pour la commune. Une manière de réorienter en douceur le developpement de Petit Bourg.