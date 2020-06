Suite à la décision de justice, la commune de Saint-Claude prépare la réouverture de ses écoles

Lors d'une conférence de presse ce lundi matin, le Maire de Saint-Claude, Elie Califer, a annoncé poursuivre le travail commencé avec le rectorat, les enseignants et les parents d'élèves, pour la réouverture des écoles après le 10 juin. Un parent d'élève est à l'origine de la requête en justice.

Thierry Philippe et Carole Petit •

Le préfet de Guadeloupe Philippe Gustin et le recteur Mostafa Fourar ne sont pour rien dans la saisine du Tribunal Administratif de Basse-Terre dont l'ordonnance publiée vendredi, enjoignait le maire à réuvrir les écoles de la commune sous trois jours. Ce matin lors d'une conférence de presse, le maire Elie Califer, entouré d'enseignants et de parents d'élèves, a confirmé qu'un parent était à l'origine de la requête. Il a cependant regretté que le Recteur sollicité par la justice pour donner son avis, n'ait pas précisé que la commune de Saint-Claude préparait la réouverture, depuis la semaine dernière.Car la réouverture, dans les conditions optimales de sécurité sanitaire, se prépare bel et bien. La livraison en retard de lave-mains, certains ajustements nécéssaires ont retardé cette réouverture, mais elle se fera., une dernière réunion avec l'ensemble des interlocuteurs ainsi qu'une visite des écoles par l'inspecteur de la circonscription devrait donné le feu vert pour la réouverture.