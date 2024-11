Deux enfants morts décapités en Guadeloupe : ce que l'on sait de l'enquête sur le double infanticide de Sainte-Rose

La procureure de la République, Caroline Calbot et le Général commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, Christophe Perret, ont tenu une conférence de presse, ce mardi soir, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Il s'agissait de faire le point sur les premiers éléments de l'enquête concernant le double infanticide qui s'est déroulé à Sainte-Rose ce mardi 5 novembre vers 3 heures du matin.

"Eu égard à la gravité des faits qui ont suscité une vive émotion, on voulait faire un premier point d'information mais l'enquête ne fait que commencer". C'est par ces mots que la Procureure de la République, Caroline Calbot, a ouvert la conférence de presse destinée à faire le point sur l'enquête concernant le double infanticide qui s'est produit, ce mardi matin vers 3 heures, dans le quartier du Boyer à Sainte-Rose. Un quartier qui s'est retrouvé sous le choc en apprenant cet horrible drame.

C'est le père qui a alerté la gendarmerie

Les gendarmes de Sainte-Rose ont reçu un appel du père, de retour de son travail de nuit, pour disparition d'enfant à 2h49. Une patrouille s'est rendue sur place à 3h20 et en entrant dans le domicile de la famille ils ont découvert les deux enfants de 1 an et 4 ans et demi, décapités dans la salle de bains. Une arme blanche a été découverte sur les lieux mais à ce stade de l'enquête la procureure n'a pas souhaité donner de détails sur le type d'arme.

La mère interpellée, en plein délire

À 3h30, une femme en déambulation dans les rues de la commune est signalée. Une seconde équipe de gendarme l'interpelle à 3h45. Elle est entièrement nue et en plein délire. Elle se précipite sur les gendarmes qui devront utiliser un pistolet à impulsion électrique pour l'appréhender. Placée en garde à vue, elle doit être conduite au CHU de Guadeloupe compte tenu de son état. Elle sera hospitalisée sous contrainte en unité psychiatrique.

Pas de coupable désigné à ce stade

La mère n'a pu être entendue. Des constats sont en cours (analyses toxicologiques) sur son état. Le père, sous le choc, a été entendu. Il n'a pas été placé en garde à vue et a été mis en relation avec une association d'aide aux victimes. À ce stade il n'y a pas de coupable désigné et de responsabilités déterminées. L'enquête n'en est qu'à son début.

Des autopsies des deux victimes à venir

Demain et après-demain des autopsies seront réalisées sur les corps des deux enfants retrouvés décapités. L'enquête a été confiée à la Brigade de recherche de la gendarmerie. L'unité de police judiciaire de la direction territoriale de la police de Guadeloupe a été avisée et sera en soutien de l'enquête. Des chaînes de soutien psychologiques ont été mises en place pour toutes les personnes présentes lors de la découverte des corps des enfants.

Des modalités de meurtre particulières

Compte tenu des modalités de ce double infanticide, l'enquête pourrait mettre plusieurs semaines selon la Procureure Caroline Calbot. Des points d'informations pourront être réalisés au fur et à mesure des avancées. "C'est une affaire terrible" a conclu le Général Christophe Perret, commandant de la gendarmerie.