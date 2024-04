"La Ville de Sainte-Rose n’est plus en déficit !" se félicite l’équipe municipale

Après 10 ans dans le rouge, les finances de la commune de Sainte-Rose sont désormais excédentaires. Sous l’impulsion de la nouvelle majorité municipale, les comptes ont été redressés, sans la moindre augmentation d’impôts. De quoi pouvoir relancer certains projets.

La ville de Sainte-Rose n’est plus en déficit. Le vote, vendredi soir (12 avril 2024), lors du conseil municipal, du compte administratif du budget principal portant sur l’exercice 2023, désormais excédentaire, marque la fin de 10 ans de déficit, pour la collectivité, après seulement deux années de gestion par la nouvelle majorité municipale.

Un gouffre financier en guise d'héritage

En effet, le maire Adrien Baron a été élu le 15 janvier 2022 en lieu et place de Claudine Bajazet. Cette dernière avait été rendue démissionnaire de tous ses mandats électifs (maire, conseiller municipal et conseiller communautaire), car déclarée inéligible le 30 décembre 2021, pour une durée de deux ans ; ses comptes de campagne ayant été rejetés par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

L’héritage de Claudine Bajazet se traduisait notamment par un lourd déficit : près de 15 millions d’euros, indiquait la Chambre régionale de compte, en janvier 2022.

Un budget excédentaire, une fierté

Aujourd’hui, au regard de l’ensemble des budgets (principal et annexe) et du cumul des résultats d’investissement et de fonctionnement, la ville de Sainte-Rose affiche un résultat consolidé de plus de 6 millions d’euros (6.666.179,14 euros pour être exact).

Le soulagement et la fierté affichés par Adrien Baron sont donc justifiés. Alors qu’il a fait le choix de ne pas augmenter les impôts durant sa mandature, la commune récolte les fruits d’un travail assidu et sans relâche réalisé durant deux années de sacrifices, pour arriver à un redressement financier.

Le temps est venu, pour la commune, de remplir sa mission au service des Sainte-Rosiens ; elle en a les moyens désormais.

On a gelé les recrutements, on a diminué les dépenses fortement et puis, surtout, il a fallu augmenter les recettes, donc chercher les voies et moyens pour que les recettes soient supérieures. Et, donc, aujourd’hui, nous sommes très fiers de pouvoir obtenir ce résultat, parce que les prévisions nous donnaient au moins 6 ou 7 ans pour le redressement (...). Ça fait 10 ans que tous les produits de l’impôt des Sainte-Rosiens servent uniquement au fonctionnement de la ville et c’est inacceptable pour les Sainte-Rosiens. Il faut aujourd’hui réinvestir, il faut réparer les routes, il faut réparer les bâtiments communaux, il faut réparer les écoles, il faut nettoyer les fossés, couper les herbes, bref ; il y a une nécessité d’exécuter le service public de manière plus efficiente (...). Adrien Baron, maire de Sainte-Rose

Ces deux dernières années, la ville de Sainte-Rose a aussi bénéficié de quelques coups de pouce, notamment de la logistique prévue dans le cadre du contrat de redressement des communes d'Outre-mer (Corom), signé en novembre 2022 avec le préfet à la demande d’Adrien Baron (conseils et soutiens financiers de l’Etat). La commune peut aussi compter sur le soutien de la Région et du Département de la Guadeloupe, pour ses investissements structurants.