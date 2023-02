Témoignage de la maman de Sandra Martial, tuée il y a 15 ans

Le mardi 26 février 2013, Alrick Radjouki et Rony Gadjadhar ont été condamnés, en appel, à 20 ans de réclusion criminelle, pour le meurtre de Sandra Martial ; une peine plus sévère que celle prononcée en première instance, puisqu’ils avaient écopé de 18 ans de prison en 2011.

Aujourd’hui trentenaires, ils sont tous les deux libres. Ils ont bénéficié de remises de peine, après avoir purgé la peine de sûreté de rigueur. Aux yeux de la justice, ils ont payé leur dette à la société.

Mais la mère de la victime, Liliane Laquitaine, ne parvient toujours à digérer leur crime, le fait que les meurtriers soient désormais libres, ni même l’absence de poursuites contre les témoins qui n’ont rien fait pour aider sa fille.

Le 19 février 2008, Sandra Martial est morte par asphyxie, étranglée et étouffée par les deux hommes qui voulaient la voler. Elle était leur voisine, une jeune femme prometteuse, rentrée au pays récemment après de brillantes études dans l’Hexagone et qui venait d’obtenir une promotion dans la banque où elle travaillait. Sandra Martial avait 27 ans.

Elle rentrait chez elle, après une longue journée de boulot, quand les deux assaillants l’ont attrapée par surprise et conduite dans un appartement de son immeuble de Fonds Sarail, à Baie-Mahault ; c’est là que sa vie a été atrocement écourtée.

Les accusés, qui étaient sous l’emprise de drogues, avaient ensuite chargé son corps dans le coffre de sa propre voiture et l’ont abandonné dans des fourrés. Corps retrouvé enveloppé dans un drap.

Liliane Laquitaine conseillère municipale de Basse-Terre, n’est plus que l’ombre d’elle-même, depuis ce funeste 19 février 2008.

La plaie est toujours là, le traumatisme est là, la douleur est là... ça fait partie intégrante de mon quotidien. On ne vit plus de la même manière qu’avant. On vit avec l’absence de Sandra, on vit avec les visites au cimetière. C’était mon enfant et on a tué mon enfant.