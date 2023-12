Gestion financière de l’OMCS de Vieux-Fort : le maire porte plainte

Conférence de presse, hier (mardi 5 décembre 2023), à l’hôtel de ville de Vieux-Fort, en présence d’un avocat du barreau de Paris : le maire Héric André a décidé de porter plainte, notamment pour faire la lumière sur la gestion financière de l’Office municipal de la culture et des sports (OMCS).

Le premier magistrat de la petite commune du Sud Basse-Terre dénonce une mauvaise gestion comptable des deniers publics, qui remonte à avant le début de sa mandature et dont il n’entend pas assumer la responsabilité. Dès 1990, la situation financière de l’OMCS avait été contestée par des élus du conseil municipal de l’époque, rappelle le maire.

Maintenant qu’un cabinet d’avocat de la capitale a été saisi de cette affaire, le pot aux roses est peu à peu dévoilé.

L’enquête révélerait que des indemnisations indues auraient été versées à des conseillers municipaux.

Le maire actuel parle aussi de faux en écriture, de favoritisme et de prise illégale d’intérêt.

Autant de points qui expliquent la plainte qu’il a déposée.

Il y a deux séries d’infractions. D’abord, en 2016, la commune transmet une délibération sur laquelle le conseil municipal n’a jamais statué ; ça c’est un faux. Deuxième série d‘infractions : on parle de l’OMCS (...). L’association n’a pas donné ses comptes depuis 1990 à la préfecture, on n’avait ni comptabilité, ni facturation depuis 2015 et 2017 selon les cas, en 2017 elle a arrêté de s’occuper de la petite enfance alors qu’on a continué à la financer... bref, il y a plus de 400.000 euros d’utilisés, pour lesquels on n’a pas de trace comptable.